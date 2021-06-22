Appier沛星互動科技收購BotBonnie在今日正式完成，BotBonnie員工加入Appier團隊，延續既有業務的營運。同時，Appier也宣布推出BotBonnie全渠道對話行銷平台，強化Appier AI驅動的產品陣容，協助客戶運用即時訊息服務更智慧貫串複雜的顧客旅程。象徵Appier進軍對話式商務和行銷領域，並且呼應其以客戶為導向的全渠道行銷策略。目前Appier在亞太地區的營運據點皆可採用BotBonnie服務，並且能支援英語、日語和繁體中文三種語系。

BotBonnie加入Appier AI驅動解決方案陣容後，Appier客戶將能受益AI即時訊息平台及其分析方面的整合優勢，從線下到線上無縫貫串整個顧客旅程。對話式數據分析累積的豐富數據也將有助於強化 AI 模型的學習能力，對顧客行為實現更可靠的預測，讓個人化服務更上一層樓。

此外，BotBonnie也將加速Appier產品從獲客、留客、互動到交易各個階段的協同作用。藉由AI對話式聊天機器人，客戶可以運用CrossX廣告解決方案鎖定高價值顧客並對其再行銷，透過將顧客引導至Facebook Messenger、LINE、甚至是 Google Business Messages等社群媒體，延續自動化的顧客互動。透過分析顧客的互動行為，AIQUA能觸發推送個人化的網站/應用程式訊息，AIDEAL也能投遞適合的優惠券，將新用戶成功轉化為顧客。