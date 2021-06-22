自從5月疫情升溫以來，房地產來客與交易皆大受影響，大多數業者都面臨了「買方不敢看、賣方不給看」的窘境。據中信房屋觀察，目前消費者對房地產的態度是「看屋有興趣，帶看再等等」，但若防疫與服務到位，消費者還是有入市交易的意願。

據中信房屋觀察，疫情並未消減消費者對房地產的興趣，部分消費者甚至有「疫時看屋，大膽入場」撿便宜的想法，因而進一步推升對房地產更多的關注，不過由於目前疫情仍然相當緊繃，消費者對於面對面的帶看仍存有諸多防疫上的顧慮，因此在實體看屋上還是會臨陣卻步。

房地產過去在市況低迷之時，交易量往往會呈現衰退的現象，這次當然也不例外。中信房屋總經理張世宗認為，只要疫情能有效控制下，市場就會放量。現階段房仲業者受疫情衝擊較大的，很可能是無品牌的自營業者，因為自營品牌缺乏網路及品牌資源，在疫情嚴峻之下，將更難以推展業務。

目前房仲業大多以「度小月」的狀態在營運，但中信房屋在5月間，卻仍有門市持續維持成交佳績，主要原因還是在於防疫措施及業務服務到位，給予客戶安心放心的踏實感。張世宗指出，目前部分區域雖然存有「買方不敢看、賣方不給看」的狀況，但在做好客戶經營與防疫安全的前提下，客戶自然不易流失，張世宗說「因為消費者恐懼的是疫情，而不是房地產！」

中信房屋總經理張世宗表示，早在去年疫情發生的時候，中信房屋即已備妥相關線上作業指引、遠端視訊會議、零接觸線上帶看等作業指引，而今年疫情警戒升級後，更提供因應防疫的工具，包括疫情應變SOP、e化工具、防疫應變文宣、教育訓練直播等多元資源供各店運用，為的就是要做好業務服務、減低消費者的顧忌。