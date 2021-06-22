台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，安普新(6743)去年12月14日上市至今已滿6個月，且符合各項標準規定，公告自今年6月23日起得為融資融券交易。