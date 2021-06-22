《證交所》安普新明起得為融資券交易 17:412021/06/22 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，安普新(6743)去年12月14日上市至今已滿6個月，且符合各項標準規定，公告自今年6月23日起得為融資融券交易。 《櫃買市場》台驊投控四今起預收款券 陳勢安李佳歡宅家鑽研直播練自拍 #安普新 #得為融資融券 #標準 #證交所 #融資融券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》擴廠ing 商用不動產H1交易創新高 15:592021/06/22 財經 金可-KY股票6／23起預收款券 18:302021/06/22 財經 花4千買5萬元假鈔 桃園男剛拿出1張小朋友慘露餡遭逮 08:372021/06/22 社會 陸商務部：支持大陸疫苗生產企業與COVAX加強合作 20:412021/06/22 兩岸 挺波麗士 民代揪企業贈醫療口罩及防護面罩 12:312021/06/22 寶島 白宮外粗暴鎮壓抗議 法官駁回控告川普多數指控 20:012021/06/22 國際 演出歌舞、相聲、手偶劇 中小學線上畢典展創意 13:452021/06/22 寶島 桃確診再創新低僅1起 為804醫院接觸者 15:072021/06/22 生活 安卓手機狂跳「Google屢次停止運作」通知 一招教你解決 14:532021/06/22 科技 特選ESG高股息報酬指數 前十成分股由電金囊括 11:492021/06/22 財經 《證交所》自營獲利大減 全體券商5月稅後淨利月減64.14％ 14:002021/06/22 財經 財經熱門新聞 丈夫拿共同存款全砸股市 孕妻喚不回淚喊：全都虧損 - 財經 比特幣跌破3萬美元大關 自1月以來首見 - 財經 疫苗股新兵 聯亞藥23日登興櫃 - 日報 升息來了台灣剉咧等？專家1建議超中肯 - 財經 1分鐘讀財經》陸鐵礦砂遭打趴 鋼鐵股沒救了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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