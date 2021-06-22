光寶科(2301)持續處分非核心業務，出售蘇州光建存儲科技公司45%持股，光寶科表示，出售蘇州光建後將完全退出SSD市場，未來將專注核心業務。

光寶集團近幾年採精實聚焦策略，陸續處分非核心事業，專注在雲端、光電半導體、汽車電子、物聯網(IoT)等領域，繼2019年8月30日通過將固態儲存事業部門轉讓售予KioxiaHoldings Corporation，並於2020年7月1日交割，光寶科今天再公告以人民幣2億3500萬元(約新台幣10億1914萬8000元)出售蘇州光建存儲科技有限公司45%持股給蘇州環秀湖壹號投資有限公司。

蘇州光建存儲科技有限公司為光寶科生產SSD工廠，2017年12月12日大陸紫光入股取得55%的持股，光寶科今天再將持45%持股出售，完全淡出SSD市場。

光寶科5月合併營收為135.54億元，月減1%，年增8%；累計1到5月合併營收為649.14億元，年增17%。

光寶科總經理邱森彬表示，第2季原物料缺貨及漲價對公司影響不會太太，無論是營收或是GP有機會再往上成長，其中營收可望較去年同期成長5%到10%。