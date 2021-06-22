立陶宛捐台灣2萬劑AZ疫苗 國民黨表達感謝 17:442021/06/22 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨中央。（趙婉淳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立陶宛政府宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗。國民黨今（22）日表示由衷感謝之意。國民黨指出，在疫情尚未平息的此時，陸續收到友我國家對台捐贈的疫苗，相信全體台灣人民都同感溫暖。 國民黨表示，繼日本、美國接連贈我疫苗，如今遠在歐洲的立陶宛也宣布贈台疫苗，令人感動，也體現台灣與立陶宛間的友好互惠。 國民黨並提醒，現今台灣獲得的疫苗，距離要達到群體免疫仍極度欠缺，除了靠國際捐贈，也期盼蔡政府在疫苗採購上多加努力，讓台灣早日脫離疫情。 蔣德綱快評》蔡總統的感謝有幾種 張亞中：請衛福部告知是否願意接受疫苗捐贈並授權 #國民黨 #AZ #疫苗 #立陶宛 #捐贈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國疫苗抵台民眾忍不住問一句 藍議員怒：民進黨別再大內宣 09:322021/06/22 政治 打AZ疫苗後餵母乳女嬰猝死 婦產科權威這樣看 13:012021/06/22 生活 美國為何急贈台灣250萬劑疫苗？藍帥哥議員曝3大真相 16:212021/06/22 政治 立陶宛贈我2萬劑疫苗 吳釗燮讚贏得台灣人的心 21:042021/06/22 政治 立陶宛送台灣2萬劑疫苗 陳學聖感慨萬千：政府該省思 21:592021/06/22 政治 台南孕婦即日可選打AZ或莫德納 市府籲依循醫師建議 18:562021/06/22 生活 打AZ猝死破百人 聽到指揮中心這句話正妹發言人氣炸：冷血 16:272021/06/22 政治 立陶宛贈台2萬劑AZ疫苗 綠委：熱愛自由的人彼此關照 19:282021/06/22 政治 為何不開放AZ混打莫德納？張上淳：缺相關驗證 15:462021/06/22 生活 陳時中沒說的疫苗內幕？藍委爆：這數字太讓人驚嚇 16:412021/06/22 政治 嘉縣再添2起疫苗不良事件 89歲老翁被發現時已氣絕 17:032021/06/22 生活 政治熱門新聞 三級警戒逾一個月 蔡政府最新民調曝光 - 政治 三級警戒延長至7月12日管制不鬆綁？ 行政院：疫情指揮中心評估決定 - 政治 立陶宛為何送台灣2萬劑AZ疫苗？原因曝光 - 政治 北農群聚感染延燒 郭正亮曝指揮中心漏洞：阿彌陀佛 - 政治 傳全台三級警戒延至7月12日 她PO了一張圖 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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