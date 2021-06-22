立陶宛政府宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗。國民黨今（22）日表示由衷感謝之意。國民黨指出，在疫情尚未平息的此時，陸續收到友我國家對台捐贈的疫苗，相信全體台灣人民都同感溫暖。

國民黨表示，繼日本、美國接連贈我疫苗，如今遠在歐洲的立陶宛也宣布贈台疫苗，令人感動，也體現台灣與立陶宛間的友好互惠。

國民黨並提醒，現今台灣獲得的疫苗，距離要達到群體免疫仍極度欠缺，除了靠國際捐贈，也期盼蔡政府在疫苗採購上多加努力，讓台灣早日脫離疫情。