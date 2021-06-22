中職22日召開領隊會議，目標拚29日復賽，防疫計畫也已送交體育署後，再轉疫情指揮中心；針對防疫計畫，會長蔡其昌也親自說分明，前2周會嚴格執行，各隊以「點到點」、「團進團出」的方式進行移動，若單一球隊有14人遭匡列，該隊也將停賽。

蔡其昌表示，雖然球迷、球員都很期盼中職能夠趕快復賽，但還是要以防疫優先為原則，目前也已經送交計畫至體育署，今天領隊會議中有做些細節調整，會再跟體育署更新計畫，之後體育署會再送交給防疫指揮中心。

對於聯盟擬定的防疫計畫書重點，蔡其昌說：「未來2周會以非常嚴格的方式執行，球隊隊職員必須以點到點、團進團出的方式進行，都必須要列冊管理，聯盟不同意他們自由進出宿舍、飯店，各自到球場也都不行，必須統一搭乘交通工具到球場。」

聯盟也會在復賽前為所有會進到球場的所有人員進行快篩，復賽後的每1周也都會進行快篩，前2周不開放球迷進場，也不會讓媒體進場採訪，將會由聯盟協助安排視訊採訪，將視開放後疫情情況再做調整。

蔡其昌也提到停賽的準則，若1隊中有14人遭到匡列該隊就會遭到停賽，「第1種情況是單一隊有14人被匡列，這隊就停賽；但第2種情況，可能該隊被匡列的人不到14人，但都是同樣守備位置，影響戰力，也會考慮停賽。」

蔡其昌說：「14人被匡列之外，有特殊情況需要開會討論，或是足以影響比賽公平性考慮到一定程度處理，都可能會停賽。」而目前聯盟僅針對一軍復賽提出計畫，若一均順利復賽才會立刻提出二軍的復賽計畫，「循序漸進、一步一步來。」