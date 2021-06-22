高雄56歲杜姓婦人懷疑丈夫曾姓男子外遇又家暴她，拿50萬元請23歲楊姓男子、16歲余姓及王姓少年代為埋伏殺夫及小三，所幸小三正好搬家逃過一劫。杜婦將犯行全推給兩名少年，但不被採信，高雄地檢署依殺人罪，將杜女、楊男起訴，並依教唆、兒少法等加重刑期，余姓、王姓少年則由高雄少年及家事法院審理。

檢方調查，杜女不滿曾男外遇又多次動手打她，常常還把她鎖在家門外，甚至丟掉她的私人物品，漸漸萌生殺意。今年4月4日杜婦又和曾男大吵，深夜跑去找楊男及余姓、王姓少年訴苦，3人決定替杜婦處理丈夫和小三，杜婦便將曾男與小三照片交給楊等3人。

杜婦以丈夫身故100萬元保險金為誘因，承諾事成後拿出50萬元作為買兇的代價，由楊男統包，分給余姓、王姓少年各15萬元。幾天後，杜婦找來3人確定4月19日動手，杜婦還強調「人死付錢」，楊男還因此恐嚇曾姓少年「若那個人沒死，你就會死」。

19日杜婦載著余姓少年到曾男上班地點，確認曾男及機車在場後，拿出600元現金讓少年買西瓜刀。下午2名少年埋伏在曾男回家路上，故意找另一名王姓少年上前與曾男攀談，余姓少年則從曾男後方持西瓜刀猛砍其頸部，導致曾男頸動脈斷裂傷重不治。少年接著轉往曾男小三家行兇，沒想到小三已經搬家，才逃過一劫。

兩名少年犯案後立即回報楊男，再與杜婦碰面，眾人先刪除手機內的對話紀錄，少年再躲藏起來。楊男當晚10點確認曾男死亡後，再載著2少年到台南海岸邊丟棄作案凶刀及證物。

檢警偵詢時，杜女強調只是要教訓丈夫，並沒有要殺人。檢警發現，余姓少年犯案前一天還在臉書創立「殺人群組」，和王姓少年核對曾男照片，加上路口監視器、其他證人指證，手機對話紀錄等，確定杜婦教唆殺夫。

檢方依殺人罪起訴外，另依教唆、兒童及少年福利法等請求法官加重徒刑。兩名少年所犯殺人罪，則由高雄少年及家事法院審理。