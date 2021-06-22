市長魏嘉賢送餐給第一線員警。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市公所邀請多家餐飲業推出「暖心便當」，圖為大好丼物專門防疫咖唐揚炸雞便當，受到好評。（王志偉花蓮傳真）

全台實施防疫3級警戒，身處第一線的醫事人員守護大家健康、警察人員除維持社會秩序，還要協助相關疫調工作，相當辛苦，花蓮市長魏嘉賢今前往慰問並送來「暖心便當」，讓他們「暖胃也暖心」，為防疫人員打氣！

由於慈濟的飲食文化以素食為主，魏嘉賢請Kadda Hotel璽賓行旅準備素食料理，並邀請董事長王贊賓一同前往慈濟醫院表達感謝，慈院副院長吳彬安說，收下暖心便當對於醫護人員是相當重要的打氣，院方會將收治的重症病人都照顧好，感恩社會各界的關懷，也希望疫情能夠趕快消滅。

花蓮警分局長郝心誠也表示，員警同仁配合衛生疫調工作，讓治安勤務更加繁重，呼籲遵循防疫規定，做好本身的公共衛生防護，讓社會盡早能夠恢復平靜。

雖然花蓮已連續4天零確診，魏嘉賢提醒大家千萬不要就此輕忽，疏於防疫的警覺，恐再次造成擴大的疫情。他表示，要向站在第一線的防疫人員表達感謝的實際行動，就是每個人都要以做好自身防疫，才能讓大家更為安心。

花蓮市公所此次「暖心便當」送出的對象包括花蓮慈濟醫院、門諾醫院、衛福部花蓮醫院、國軍花蓮總醫院、花蓮市衛生所以及花蓮警察分局等單位。

市公所特地邀請多家餐飲業推出「暖心便當」，包括大吉居酒屋製作唐揚炸雞便當、Kadda Hotel璽賓行旅的奶蛋素餐點、銘師父餐廳的宮保雞柳便當、賴桑壽司屋的豬排加蝦便當、香人和風拉麵的特製便當，以及大好丼物專門防疫咖唐揚炸雞便當，受到好評。