為力拚信託2.0、鼓勵銀行發展整合性信託業務，金管會修法，將信託業務推動成績納入理專的考核。金管會銀行局主秘童政彰22日指出，此次修法後，不管是人員還是分行端在推動整合性信託業務的貢獻度，須納入信託業務人員的薪酬考量，且應於辦理內部相關單位評核時，依前述貢獻度給予合理評核比重。

童政彰指出，金管會在2020年9月1日發布「信託2.0計畫」，其中「修正信託業薪酬制度之訂定及考核原則」，引導業者對信託業務訂定合理的考核標準，即為重要工作項目之一。

童政彰指出，國內目前有43家兼營信託業務的銀行（含外銀分行）都已開始推動信託2.0，但這次修法是希望達到整合性目標。舉例來說，過去銀行推動「以房養老」業務時，是放在授信業務考核，但法規修訂後，未來考核會看整體性，是否有引導民眾將不動產活化後的資金導入到安養信託，也就是會看傳統放款業務與現有信託商品結合程度。

另外，在分行端，過去信託業務在考核KPI中占比不高，但現在分行整合性業務也要列入考核，法規上路後，銀行就要在各項考核獎勵辦法中訂定合理的評核比重。

童政彰表示，其實現在已有銀行在辦以房養老業務時會結合安養信託、保險理財商品，讓高齡長者將房子活化為現金後，再結合信託成為穩定的收入來源，也是鑑於銀行已開始有這樣思維，金管會決定修法將之納入子法位階。

金管會指出，此次修正「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」第25條規定，規範兼營信託業務的銀行應將結合信託制度推動整合性業務之貢獻度，納入信託業務人員之薪酬考量，且應於辦理內部相關單位評核時，依前述貢獻度給予合理評核比重，以引導業者對信託業務訂定合理之考核標準，強化信託業者對信託業務多元發展之重視。

金管會表示，該修正草案除將於近日刊登於行政院公報外，亦將於金管會網站刊登修正草案總說明及條文對照表，各界如有任何意見，請於公告之翌日起60日內，至金管會「主管法規查詢系統」網站之「草案預告」網頁內提供意見。