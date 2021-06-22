南投埔里鎮昨（21）日驚傳一對年僅20歲的年輕男女陳屍休旅車上，兩人分別是來自台中與彰化的大學生，但彼此關係及死因，警方正在調查釐清中。警方調閱監視錄影，發現該輛車在路途中曾停下來，副駕駛座車門打開並閃黃燈，隱約可見有疑似拉扯、跌倒情形，車子倒退又前進，車門還碰撞路邊欄杆、擦撞民宅鐵門，過程相當詭異。

埔里鎮南村里一家餐廳附近路旁，21日停放一輛休旅車，民眾看到冒出白煙，以為是火燒車報案；警方到場赫然發現，兩名男女陳屍車內，經查，分別來自台中市的林姓男大生、彰化縣黃姓女大生。

警方調查，林姓男大生家住台中，昨(21日)天凌晨5點他所開的休旅車就出現在埔里，目前還在調查女大生何時離開租屋處。女大生父親說前晚9時許還接到女兒來電，表示目前正專心準備考試，言談中並無異樣，希望警方能詳細調查死因。

據ETtoday新聞雲報導，警方調閱監視錄影，發現該車於昨凌晨4時至清晨5時間行經埔里鎮外環道路曾一度停下，副駕駛座車門打開並閃黃燈，隱約可見兩人疑似交換位置，還有拉扯、跌倒情形，之後車子先是倒退又往前開，打開的車門碰撞路邊欄杆又擦撞民宅鐵門；之後又逆向停在路邊，最後才開到該餐廳旁，過程相當不尋常。

目前雙方家屬也不知道兩人是否為男女朋友，警方持續調查兩人關係及確切死亡原因，釐清案情。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980