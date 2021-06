根據華盛頓郵報兩名記者即將出版的新書爆料,前美國總統川普在2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情爆發初期,建議將染疫美國人送到惡名昭彰的關達那摩灣(Guantanamo Bay)。

華郵記者阿布塔列柏(Yasmeen Abutaleb)與帕雷塔(Damian Paletta)在即將出版的新書「噩夢情景:川普政府如何應對改變歷史疫情內幕」(Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History,暫譯)爆料,川普去年2月在白宮戰情室一場會議上,建議將染疫的美國民眾送往關達那摩灣,以遏制美國本土疫情。華郵今天刊出新書摘要。

根據刊出的新書摘要,川普問幕僚:「我們不是有座島?關達那摩怎麼樣?」當時美國尚未爆發疫情大流行,如今疫情已經奪走超過60萬美國人性命。

據報當時川普還說:「我們進口商品。我們不進口病毒。」

書中表示,當川普再度提出這個構想時,遭幕僚擋下。

美國根據與古巴具有爭議的長期租約持有關達那摩灣,岸上的監獄用來關押未經審判的恐怖主義嫌犯,當地環境極端惡劣,在2001年911恐怖攻擊事件後,成為人權團體譴責的目標。

根據英國「衛報」(The Guardian)報導,2019年出版的「匿名者的警告」(A Warning by Anonymous)披露,川普建議把移民送到古巴的關達那摩灣基地。這位匿名者後來被揭露是前美國國土安全部官員泰勒(Miles Taylor)。

根據泰勒表示,川普建議將所有未經許可進入美國的移民認定為「敵方戰鬥人員」(enemy combatants)送到關達那摩灣。

關於川普在政壇崛起和入主白宮4年期間的書籍已經是票房保證。新聞網站Axios今天報導,川普已和好幾位作家討論合作出版關於他在橢圓形辦公室期間的新書。

根據華郵刊出的摘要,阿布塔列柏與帕雷塔書中寫到其中一個場景,川普2020年3月對著衛生部長艾薩(Alex Azar)咆哮:「(病毒)篩檢會害死我。」

當時,COVID-19病例不斷攀升,在社會混亂,民眾不安下,美國各州紛紛宣布封城。

據報,川普咆哮「我會因為這些篩檢輸了選舉」、「是哪個白痴要聯邦政府做篩檢」。

據報艾薩當時回答:「呃,你是說傑瑞德(Jared)嗎?」艾薩指的是川普的女婿兼首席顧問傑瑞德.庫許納(Jared Kushner),他當時負責篩檢政策。

據報,川普還說,讓(聯邦衛生機關)美國疾病管制暨預防中心(CDC)開發篩檢是「嚴重失職」。

據報,庫許納曾經大罵一名負責3月採購6億個口罩計畫的工作人員「該死的白癡」,因為口罩要到6月才會送到。

據報,庫許納當時說,在那之前,「我們全都死光了。」

兩位華郵記者在書中描述川普政府這類內鬥和領導無方細節,點出「在一個有毒的環境裡,無論你轉向哪裡,都有人準備要砍你的頭,或揚言要開除你,就會變成那樣的反應。」