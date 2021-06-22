外資才剛降評台積電，又有一家外資將IC設計龍頭聯發科的合理股價從1550元砍到幾乎腰斬的800元，聯發科今(22日)開低走低，一度失守900元，終場收在903元，分析師表示，對於外資報告，可以看看論點是否合理，以17倍的本益比來估算聯發科合理價，以及預估今年每股賺47.55元都不合理，假如股價真的掉到800元，就是非常好的買點。

滙豐證券以5G手機晶片成長趨緩、電視需求也減弱以及高通回歸的競爭疑慮，調降聯發科的投資評等由「買進」至「中立」，推測合理股價從1550元砍到800元，摩爾投顧分析師陳昆仁表示，滙豐證券今年4月因看好5G手機晶片，才將聯發科目標價調高到1550元，股價都還沒到又把目標價砍半，他提醒投資人，外資的目標價有時候看看就好，對於外資的報告，可以研究看看是否合理，如果不合理的時候，反而可能是賣點。

陳昆仁從外資的財務預測以及本益比分析指出，以高成長的IC設計股而言，用17倍的本益比來推估合理股價未免過於保守，而預估聯發科今年每股盈餘(EPS)為47.55元也略嫌保守，因為第1季是淡季，傳統旺季在第3、4季，以今年第1季每股賺16.21元乘以4，都超過60元，可見外資的預測也是不合理的，不知外資是為了什麼理由喊空。

除了仍看好聯發科的後續成長動能，陳昆仁也表示，假如利空不跌，對下半年電子族群接棒演出是可以期待的，假如聯發科股價真的掉到800元，就是非常好的買點，因為每次的利空衝擊，都會帶來拉回守穩的買點，例如去年華為禁令時，也曾受到利空衝擊，現在回過頭去看，當時也是適合進場的買點。

聯發科將於7月5日舉行股東會，7月6日除息，股利發放日為7月29日，每股預計發放37元現金股利，包括盈餘配發21元、特別股利16元，發放總金額將高達588.44億元，創歷史新高，以今日收盤價903元計算，股息殖利率逾4%。

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