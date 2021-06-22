新北市宣布23日上午9時起，孕婦可開始預約施打疫苗，新北市長侯友宜也表示，新北市在籍或不在籍孕婦只要持孕婦健康手冊皆可到醫療院所預約，經過產檢醫師諮詢及現場醫生專業評估，決定是否施打疫苗。
新北市府表示，可以選擇施打AZ或莫德納。如果想要選擇AZ可以直接接在27家醫院及29區衛生所施打，若想選擇莫德納，目前可前往17家醫院施打。
以下為可選擇莫德納的17家醫院：
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院
衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院
新北市立聯合醫院
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院
衛生福利部臺北醫院
衛生福利部樂生療養院
新泰綜合醫院
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院
仁愛醫院
瑞芳礦工醫院
國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院
新北市立土城醫院（委託長庚醫療財團法人興建經營）
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