萊爾富明（23日）15：00起於萊爾富北市迪化店、北縣五工店首次開賣國產泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」。（萊爾富提供）

為便利民眾居家自行檢測，與迅速找出疑似新冠肺炎(COVID-19)陽性個案，食品藥物管理署於本月19日公布核准5款家用快篩試劑，提供有需求民眾就近至藥局、醫療器材販售業者，如藥粧店、醫療器材行、便利商店等商家選購，並於居家自行進行快篩檢測。

為避免大批民眾前往指定快篩站群聚，增加醫療量能負擔，萊爾富率先超商同業宣布，明（23日）15:00起，將於萊爾富「北市迪化店」、「北縣五工店」首次開賣，引進國產泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」(1盒5入，售價1700元)，每店限量100盒，不拆售，限量售完為止。

萊爾富也呼籲，自行購買家用快篩試劑於居家檢測的民眾，如測出結果為陰性時，仍須遵循疾病管制署的防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完之家用快篩試劑與試劑棒，請勿任意丟棄，須以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理；若民眾已出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀，則不宜使用COVID-19家用快篩試劑自行在家檢測，應佩戴醫用口罩，儘速前往醫療院所就醫，且前往就醫時，請勿搭乘大眾運輸工具。

如目前仍在居家隔離或居家檢疫者，可委託親友協助至指定超商購買家用快篩試劑，自行於居家檢測，如測出結果為陽性時，請立即與當地衛生局聯繫或撥打1922，並依指示方式處理；非居家隔離且非居家檢疫者，若自行購買家用快篩試劑，並於居家檢測，測出結果為陽性時，請務必戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。