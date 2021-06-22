埔里鎮21日發生林姓男大生、黃姓女大生，陳屍休旅車命案，車內有燃燒痕跡，女大生身上有擦挫傷及瘀青；南投地檢署檢察官22日率法醫相驗後，認為仍有事證待查明，因此將擇日進一步複驗，釐清確切死因。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，針對命案發生的原因，檢方不排除任何可能，因此已指揮警方持續調查蒐證，並且擇日重新相驗，再決定後續偵查作為。

埔里鎮南村里民眾，日前發現一輛休旅車停放在餐廳附近路旁，還冒出白煙，以為是火燒車於是通報警消；埔里警分局到場，發現兩人倒臥在駕駛座及副駕駛座，都已經沒有生命跡象。由於車內有燃燒痕跡及遺留物，初步研判是輕生，但後來發現女大生的頭部、手部有擦挫傷，脖子也有瘀青。

就讀逢甲大學的林姓男大生，家住台中市；就讀暨南大學的黃姓女大生，家在彰化縣，但在埔里鎮租屋居住；雙方家長經警方通知到案，都不曉得兩人的關係，女大生的父親更表示，女兒前晚9點才告訴他要準備期末考，想不到經過8小時，竟是天人永隔。

根據路口監視錄影畫面，案發前，行駛中的休旅車，副駕駛座車門曾經打開，還擦撞到路旁的鐵欄杆，幾度走走停停，究竟當時發生什麼事，造成後續的悲劇啟人疑竇。

暨南大學表示，黃姓女大生學業成績優秀，每學期平均成績都超過90分，課業不是問題，也沒有輔導諮商紀錄；不幸事件發生後，校方已對學生線上輔導，並對家屬啟動急難救助方案。

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