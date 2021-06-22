桃園市積極投入早期療育，今年再增設10班學前特教班，累計達64班，預計可服務2000名身障幼生。（蔡依珍攝）

桃園市積極投入早期療育，今年再增設10班學前特教班，累計達64班，預計可服務2000名身障幼生，桃園市北區特教資源中心主任李光儀直言：「早期療育成效是成長後療育10倍！」把握大腦發育黃金時期，未來就可減少一位身障生。

桃園市特殊教育科指出，近年配合幼教公共化政策，在增設公立幼兒園時同步規畫特教班，增加身障幼兒就讀公幼的保障入學名額，已連續2年各增設10班學前特教班，總計有64班，可服務2至6歲經鑑輔會鑑定的身心障礙及發展遲緩幼兒。

特教科指出，35班集中式特教班（含啟聰班2班）每班限8人，由2特教師跟助理員服務障礙程度較嚴重者，另有29班巡迴輔導班，協助普通班的一般公幼學生接受巡迴輔導，109學年共巡迴610園、服務身心障礙幼兒1717人次，包括特教評估、設計個別化教育計畫、提供教師教學輔導策略及特教相關資訊、教導家長在家指導策略、示範教學或協同教學等。

另外為了讓療育與教育結合，也補助幼兒園聘請物理、職能及語言治療師等到園專業諮詢，像是去年就服務4914人次，職能治療1597最多、語言治療1506居次、另外還有物理治療1142、心理治療627等。

「家長的意願是關鍵！」特教科不諱言，部分家長擔憂標籤化，未必會讓幼生投入早療，需要幼教師和家長多方溝通後才能提報鑑定，但早期發現、早期治療，希望透過幼生大量入園被挖掘出來，教育局也會和社會局各區早療社區資源中心橫向聯繫，轉銜2歲以下的疑似個案，「把握大腦發育黃金時期，也許他以後就不是身障生了！」

學前身心障礙幼生從幼兒園畢業要入國小時，桃園市教育局每年定期辦理特殊需求幼童家長幼小轉銜研習，以及暑期學前身心障礙學生入國小準備班，幫助學生暑假提早適應國小作息，也讓家長學習安心放手交給國小老師。

桃園市辦理特殊教育，近十年均獲教育部評鑑優等最高等第，109年度特殊教育經費編列編列37億元，佔總教育經費8％以上，超過特教法5％之規定，本市均衡特殊教育區域資源，於各教育階段廣設特殊教育班級，合格特教師資到位，落實個別教育計畫(IEP)，提供身心障礙學生所需支持性服務，包括學習輔具借用、專業團隊服務、特教助理員、教科書補助、獎助學金、學生上下學交通服務及辦理國小身心障礙學生課後照顧班、暑期身心障礙學生照顧專班等，提供身心障礙學生完善的特殊教育服務。