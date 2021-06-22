隨著全球原物料需求陡升，帶動價格不斷上揚，北京當局為管控包括鐵礦砂、煤炭以及鋼筋等黑色系商品過熱市場程度，先是在5月透過中國鋼鐵工業協會發出研究報告，並在主管機關壓力下，相關期貨價格下挫，大陸發改委與市場監管總局21日赴交易中心調查，導致鐵礦砂期貨主力品種暴跌。但在台灣鋼鐵股今(22日)領軍反攻，接手午盤後航運股高檔震盪的上漲氣勢。

值得注意的是，擔憂美國聯準會(Fed)對貨幣政策轉變，導致美元指數走強，市場擔憂以美元計價的金屬交易成本提高，銅價跌勢擴大、創近10周低點，台股散熱模組族群在21日股價反彈，加上鋼鐵7月價格開出平盤，導致銅、鐵相關個股21日大跌。

台股22日半導體類股持續走弱，主要是近期幾家外資報告對於台積電、聯發科前景調整，甚至大砍目標價，台積電開高殺低，終場跌破所有均線，終場下跌0.86%、收在578元；聯發科則是遭外資將目標價腰斬後，今盤中一度大跌3%，終場收跌1.63%、驚險守住900元關卡。但在鋼鐵股龍頭中鋼領軍下，中鴻、春源、第一銅、春雨等18檔鋼鐵類股登漲停板，加上傳產包括造紙、塑膠、紡織、電機、電器電纜、玻璃等類股都有所反彈，替補航運股高檔震盪空缺，終場上漲0.07%、報在17075.55點，成交量5452.92億元。

上市鋼鐵指數上漲6.6%、高居第一，其次為玻璃指數上漲超過4%，22日表現最差的上市指數為觀光指數，包括貿易百貨、電腦週邊指數等都下跌超過1%。

從外資買賣超來看，燁輝、中鴻分別被買超20628張、17754張，排進買超前10大，包括裕民、慧洋-KY等散裝航運股也擠進前10大；賣超方面，群創遭賣超逾39138張、高居第一，面板股友達也遭賣超16636張，長榮航、萬海、華航遭外資總計大賣超過7.4萬張，台積電被外資賣超逾9753張。