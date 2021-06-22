綠光劇團昨天在臉書粉絲專頁及YouTube頻道開播舞台劇《人間條件1》，首播時最高有超過4萬多人同時在線上觀看，直播結束後一小時內，影片觀看次數直逼10萬人次，編導吳念真表示，他每一集都會在最後現身謝幕，就像在劇院看戲一樣，答謝觀眾的喜愛。

疫情間，綠光劇團為感謝觀眾將取消的票款改捐給劇團，特別開放舞台劇《人間條件》全系列1到6集線上免費收看，一天播放一集，讓戲迷在家回顧經典。

吳念真表示，觀眾一起鴉雀無聲或同時爆笑，對他而言來講是很大的感動，「我覺得作為一個創作者的驕傲或安慰，在那一剎那都拿到了，希望今天晚上的演出或許多多少少，你也有這樣的感覺，把這齣戲獻給大家，也期待在之後幾天大家可以陸續看到二三四五六。」

吳念真還在影片裡藏了彩蛋，以金曲獎歌手謝銘祐的新寫的歌曲〈愛相信咱一定會閣見面〉陪伴觀眾，期盼疫情早日結束後，在劇場與大家見面。

綠光劇團表示，每集觀看後，也可填寫觀後問券，就像在劇場看戲結束後一樣回饋給劇團，「在這疫情沉悶時刻，就由吳念真導演作品陪伴觀眾向前。」