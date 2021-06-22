國內連續兩天本土病例跌破百人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，明天將宣布警戒是否降級，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，雖然死亡率高峰已過，但要解除三級警戒必須符合2大條件。

本土確診再創新低！628有望解除三級？ 陳時中曝計畫：不朝向縣市解封

謝宗學在臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，台灣已逐漸接近解封目標，但仍需繼續努力，下列2點是能否解除全國三級警戒的重要關鍵：

1. 單日感染源不明原因之本土病例小於 10 人

2. 單週社區群聚事件小於 3 件

對於近來高齡者接種新冠疫苗後猝死案例頻傳，引發緩打潮出現，謝宗學表示，2009 年爆發H1N1 新流感疫情時也有類似狀況，當年大量讓全民接種新流感疫苗後，雖然快速使疫情得到控制，也出現許多時間序列相關事件，包括猝死、流產、癌症、感染等，但因疫苗施打疑慮，又造成隔年再次爆發新流感疫情。

謝宗學歸納，這種循環在每次感染症疫情爆發時都會出現，發展超過 80 年的流感疫苗尚且如此，更別提上市不到一年的新冠肺炎疫苗，惡性循環只會更嚴重。至於到底要不要帶家中長者接種新冠肺炎疫苗？謝宗學強調「沒有完全無風險的決定，只有利大於弊的考量」，除了尊重長輩個人的想法，子女也可以詢問長輩慢性病醫師的意見，若超級擔心疫苗可能的副作用，不要勉強接種，只是要承擔染病重症死亡的風險。謝宗學說每一個決定都有風險，選擇相信的方向並承擔風險，這樣就可以了。