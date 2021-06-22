中職過往都在上半季結束後才進行季中選秀，但今年受到疫情影響，很可能碰上選秀會進行時上半季尚未結束的情況，針對選秀球員能否加入上半季賽場，中職各隊在22日的領隊會議上達成共識，基於公平原則，選秀會中選球員只能在下半季加入。

中職季中選秀訂於7月12日舉行，依照目前各隊還有17至20場不等的的賽程，若是能夠在29日順利復賽，賽季也勢必會與選秀會撞期。

針對參加季中選秀的即戰力球員能否立刻投入上半季比賽，今天領隊會議中也達成共識，為了維持上半季的公平性，新簽約的球員必須要等到下半季才能加入。

蔡其昌解釋，今年受到疫情影響，賽程已確定會往後延，若是依照以往上半季結才進行選秀，今年各隊可能會面臨到與球員溝通協調、簽約的時間都會非常短暫，「這樣對年輕球員不公平，希望讓大家能夠順利運作，所以才會在上半季還沒有結束就進行選秀，不過各隊在上半季可以與球員簽約，但要等下半季開打才能比賽。」

目前中職確定報名選秀的旅外球員有江少慶、陳冠宇、呂彥青及吉力吉撈·鞏冠（朱立人），另外像曾仁和、胡智為則尚未決定動向，但若投入選秀也被外界視為即戰力球員。