北市副市長黃珊珊。（台北市政府提供）

台北農產運銷公司爆發北農員工、承銷商、派遣工45人確診群聚，台北市長柯文哲使出暴力性處理，全面施打疫苗。北市副市長黃珊珊表示，聯醫團隊將進駐北農三周管控，直到工作人員施打疫苗後，產生保護力為止。

黃珊珊指出，打完疫苗的確14天才有保護力，所以有請聯合醫院團隊進駐北農，整整三個禮拜，協助北農把動線跟分區分流等所有北農該做的防疫工作重新做好，直到把保護力產生為止。

傳出北市衛生局匡列的居家隔離人數少於20人，備質疑匡列不實，黃珊珊表示，目前北農居家人數匡列121位，至於確診人數，5月底時已經19位確診已解列，目前約30例確診。

針對自6月24日凌晨起，進出雙北熱區批發市場，必須持有快篩陰性證明，引發承銷人反彈，台北市蔬菜公會抱怨短短兩天時間要求快篩完才能進場，一堆人根本沒辦法排隊到，無法進場影響生計。

黃珊珊表示，北農之前500個員工都已快篩完畢，昨天快篩200多位，依照原定每日快篩千位，恐怕到24日人有仍篩檢不到，因此今日請中興醫院在萬大國小多加開快篩線，加速快篩。

黃珊珊強調，在現場快篩的話，還是希望可以先造冊，各公司也會排列優先順序，但很多承銷人員較心急，可能就先來排隊，但其實只要按照名冊，更能加快接種速度。

此外，柯文哲強調，清零計畫有效，執行清零計畫每週下降一半，至少下降過程可以水落石出，但跟士林長照、北農說明沒有特別關係，清零在做是對的，即使有一兩個多人感染的地方，但北市整體確診數下降。