全球新冠疫情(COVID-19)在台蔓延至今，導致許多人工作不穩。不論你的收入有沒有受到這波疫情影響，還是建議上班族們培養一個在家也能賺錢的自主加薪技能，讓自己不再只依靠公司的薪水當作主要收入。

網路兼差這塊市場的餅愈來愈大，有愈來愈多人，把經營網路事業作為主要收入，像知名網站「網路實驗室」也分享了高達了20多種賺錢心法，我們今天就整理出其中幾種，一般大家比較常見，進入門檻也相對比較容易的項目來做精華解析，希望在家工作的你可以找尋到更多「加薪自己來」的可能性。

1、販售二手商品

家裡通常都會有一些用不到的東西，你同樣可以放上電商平台去販賣，或是到以物易物的平台，交換你想要的商品。另外，有一部分商品，像是古董、球鞋、老酒、紅酒等，放著有增值空間，但建議最好對商品市場有一定程度的了解。

2、做網拍、代購

人人自媒體的時代，網拍不再像以前一樣架好商店，只能被動等待客人上門，像是直播銷售、圖文傳播、申請官方LINE帳號，都是很方便的主動推銷經營方案。

3、經營部落格

「部落客」這個職業，大家應該都耳熟能詳，現在的Google演算法主要還是以文字為主，因此，你可以看到Google第1頁資訊，很多都是部落客的文章，只要相關文章排名在Google的第1頁，所帶來的效益及曝光率相當驚人。成功的部落客，合作業配文或互惠文，每個月的「被動收入」達到6~7位數，相當於近百萬元的收入，相當可觀。

4、經營YouTube頻道

任何人都可以在YouTube上傳影片，收入來源跟部落客差不多，不過一個是以文章表達，一個是以視頻表現。現今是自媒體的時代，甚至你可以看到許多傳統媒體的藝人，紛紛開始在網路經營自媒體，可想而知自媒體這塊餅有多大，也是未來的趨勢，且人人都可自由上傳影音、文章，沒有任何門檻限制，很適合剛開始要經營網路事業的朋友。

5、開Podcast廣播節目

Podcast是一個類似廣播的免費平台，在國外相當火紅，近年來在台灣也愈來愈興起，每個人都可在此平台上免費分享你錄製好的內容。不用複雜剪輯技巧，只需將你想表達的內容有條理的講出來即可，適合不想露臉、想開始經營這類自媒體的朋友。

6、經營Instagram

累積大量的追蹤數，追蹤數高自然會有廠商找你寫代言文、發業配限時動態等，跟廠商談價錢的籌碼就是你的追蹤數，追蹤數越高，能開的價碼相對更高。

7、FB社團、LINE群組

經營FB社團、或LINE群組做團購，是近年內才竄起的新賺錢管道，各式各式樣團購商品都有人在做。主要是先在社團群組裡號召大家一起團購，再以大批發量去跟廠商談更便宜的價格，從中賺取差價。

8、當網路直播主

網路直播實況，需要即時的與觀眾互動，非常看重你的臨時反應能力、以及講話風不風趣，主要收入來源像是斗內、業配、代言等等。

9、投資股票

很多人會覺得投資股票像是在賭博，那是因為對於投資商品不夠了解，以長期投資股票而言，風險是完全可以控制在安全範圍的，重要的是如何規劃配置。一定要完全了解自己投資的商品，千萬不要什麼都不懂，就貿然投入辛苦錢。

10、外包接案

現在有許多外包接案媒合的網站，像是1111外包網(https://case.1111.com.tw/)，尋找自己擅長技術、才藝的案子，大大小小的事，都有人會外包給他人做，例如程式撰寫、繪畫製圖、剪輯影片、架設網站、美術編輯等等。

美國知名作家「托馬斯·柯里」花了5年的時間，跟蹤研究了177位白手起家的百萬富翁(美金)，對他們的日常習慣作出分析，發現65%的富豪都有一個共通點，就是都擁有超過3種以上的收入來源，或許我們也可以開始著手向他們學習。

網路兼差雖然門檻低，但方式五花八門，建議可以從最容易開始的「部落客」、「網路小編」開始，潛在收益非常大。1111人力銀行也特別在疫情期間，推出了在家工作專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作的職務，在家就能辦公，較不易受後續疫情走勢影響，更可從兼職工作開始多方接觸不同的產業領域，像是電商、運輸物流業在疫情下業績大好，對於人力有更多需求，也有不少因應在家工作產生的職缺，先求有再求好，為自己留下東山再起的資本。