宅經濟帶動線上娛樂商機！KKday近來陸續推出線上旅遊及體驗商品，更宣布開賣JJ 林俊傑《聖所 FINALE》終點站線上演唱會的直播門票，本次巡演自 2018年3月起跑，歷時2年巡遍43個城市，共66場次，與160萬觀眾共創了屬於「聖所的人」獨有的美好。經過1年多的籌備與規劃，粉絲期待的《聖所 FINALE》終點站線上演唱會將於7月10日晚間8時在線上開唱，網路直播通行證每張售價855元起，不限距離、地點，KKday邀請全球JJ迷同步觀看。

面對防疫期間消費者的多元需求，KKday希望持續發揮旅遊電商平台的影響力，嘗試各種創新與跨界合作，除了推出各類線上體驗，如：Zoom遊世界、瑜伽健身課程、跨國廚藝教室等人氣商品外，也看好娛樂活動線上化，由於台灣演唱會市場非常蓬勃，雖然因為疫情，粉絲們暫時無法親臨表演現場與偶像明星近距離互動，但仍能透過線上演唱會參與盛事，未來希望整合KKday跨市場資源，持續帶動線上娛樂活動商機。

KKday表示，推出7月10日JJ 林俊傑《聖所FINALE》終點站線上演唱會系列套裝行程，包括標準時空旅人、光芒時空旅人、進階時空旅人以及頂級時空旅人等，以上4種套裝行程皆包含《聖所 FINALE》終點站線上演唱會的線上觀看權限1位及精緻終點站通行證1張，其他包裝更包含JJ林俊傑與團隊特製的時空旅程體驗裝備，像是含有互動機制的發光手環、海報、寫真卡片組及帆布袋等演唱會限量週邊商品供粉絲選擇。

對於《聖所FINALE》終點站線上演唱會的原由，JJ 林俊傑表示： 「我一直相信線上演唱會的形式還有很大的開發空間，隨著科技發展以及現代人接受資訊的型態，更給予表演形式無限的創意可能。我和團隊全心全意投入了這場線上演唱會的籌備，期待能夠和世界各地的朋友們共襄盛舉！希望到時候大家可以一起來玩！」

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫情情況轉壞對娛樂事業造成很大的衝擊，許多民眾在家工作、居家抗疫，反而衍生不同線上娛樂需求，對娛樂業者來說，則促成不同的服務面向與服務機會。

黃若薇也提到，此波疫情各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。