每個人難免遇到資金周轉不過來的時候，會考慮和身邊的親朋好友借錢，俗話說：「有借有還，再借不難」，但有些人卻總是喜歡拖著不還錢，搜狐命理專欄近日便發文點名3個星座，他們很容易欠錢不還，如果要借錢給他們一定要先三思。

1、金牛座

金牛座對待錢的事情非常敏感，基本上很少會和別人借錢，但若是他們借了錢以後，就會發生拖欠不還錢的情況，儘管手頭已經變的寬裕許多，他們也會先把錢用在自己認為重要的事情上，欠的部分則能拖就拖，別人不好意思提，他們就會當作忘記這件事情，絕不主動提起。

2、摩羯座

摩羯座天生就比較不擅長交際應酬，因此身邊都是一些交往多年的老朋友，借錢的對象也通常會是這群人，而摩羯座借錢之前，總是表現得非常熱情，答應別人只要一有錢就會馬上還，但事實上他們很喜歡拖著不還錢，畢竟自己手頭都還沒變寬裕，要他們還錢總有些不甘心。

3、獅子座

獅子座看起來非常大方，而且也不常和別人借錢，但在這為數不多的紀錄裡，卻有著許多讓人受不了的行為，因為他們總是喜歡欠著錢不還，跟他們要的時候，他們總是嘴巴上說「明天再還」，但這個明天卻始終不會來，拖到最後借錢的人急了，他們還會反過來把對方拉進黑名單裡。