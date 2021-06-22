陳美鳳、洪都拉斯在《黃金歲月》首度合作。（民視提供）

陳美鳳時隔五年在正式接演八點檔，《黃金歲月》演出要角。（民視提供）

陳美鳳時隔五年在正式接演八點檔，《黃金歲月》演出要角。（民視提供）

洪都拉斯首度演出民視八點檔。（民視提供）

陳美鳳、洪都拉斯在《黃金歲月》首度合作。（民視提供）

陳美鳳、洪都拉斯在《黃金歲月》首度合作。（民視提供）

播出454集的民視八點檔《多情城市》將於今晚（23）日播出完結篇，緊接著由「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳、洪都拉斯、陳仙梅、葉家妤等人主演的《黃金歲月》接檔。陳美鳳22日與洪都拉斯接受視訊訪問，回憶起當年秀場文化，她坦言秀場必須周旋在黑白兩道，常有黑道大哥看她長得不錯就要請她吃飯喝酒，遇到這種別有所圖的局，好酒量的她就使出大絕招說：「我不想喝這個，只想喝高粱！」通常用了這一招，想設計她的人就會知難而退、飯局就很快結束！

陳美鳳說，通常大哥們會請同檔的前輩藝人揪她晚上一起吃飯，「好逗陣」的她都會說好，然後再邀舞群一起去，當年流行喝生啤酒加番茄汁、白蘭地、XO，當她被勸酒時就會故意指定喝高粱酒。她開玩笑說，當然如果遇到感覺還不錯的人想追她、又剛好是自己的菜，她就不堅持一定要喝高粱啦，「我可能會自己先醉倒！」並透露讀國中時，習慣喝烈酒的爸爸就會讓她陪著小酌，藉機訓練她酒量、希望她出社會才不會吃虧。

王彩樺（左）亂入陳美鳳、洪都拉斯的視訊訪問，誇陳美鳳是《黃金歲月》劇組的媽祖婆。（民視提供）

她笑說自己個性人人好、很接地氣，所以當時秀幾乎都滿檔，也因年輕健美又好相處，曾經收完工後，同檔所有男藝人各以不同方式約她，「我在秀場就是圓融的人，人人好，但也人人不好。我不會跟任何一個人怎樣，如果跟這個好、其他人的秀就會受影響，可能下一檔就不找我了」，所以她在秀場的保身之道就是「跟誰都沒有很好，也沒有不好」。

洪都拉斯劇中飾演愛慕陳美鳳的秀場主持人「達哥」，他坦言本名「謝新達」的已故秀場天王豬哥亮就是他做功課學習的對象！他回憶多年前豬哥亮在友台主持時，誇他台語講得好、反應快，特別指定他到節目固定演出短劇，因為豬哥亮排戲與正式錄影的台詞總是不一樣，覺得跟洪都拉斯這種反應快的藝人合作會讓他壓力比較小。

洪都拉斯的兒子在某大醫院重症病房擔任護理師，疫情爆發至今已經快兩個月沒回家，幸好前陣子已打了疫苗。他說，之前情況不明時很替兒子擔心，心疼他因為怕家人染疫就不敢回家，跟同事在醫院外面租個小宿舍。但也正因這波疫情，讓他發現兒子好像真的長大了，兒子說「工作是我自己選擇的，就要做到好，不可以臨陣脫逃」。他身為父親，雖曾私心想「一定要做這工作嗎」，也心疼兒子一天10幾個小時穿著兔寶寶隔離衣都大過敏，但很開心看到「小朋友長大了」，是一個很有責任感、細心又貼心的大人。

這是陳美鳳繼5年前的《嫁妝》之後再度正式演出八點檔，她說，吸引她的主要是因為劇本，尤其劇情講述秀場輝煌的年代，加上公司也對她有信心，讓她決定挑戰跟以往溫柔婉約不一樣的角色，是職場女強人的「江美娟」，還為了角色去考究當年流行的髮型，共準備3頂全新假髮，也因最近疫情期間劇組不容易商借衣服，以前很愛買衣服的她，就把符合劇中形象的衣服們拿出來當戲服，讓她直說錢花得很值得。

首度跟陳美鳳合作的洪都拉斯直呼是「美夢成真」，因為他出道前曾擔任澎恰恰的助理多年，常在後台遇到美鳳姐，就被她平易近人的態度給圈粉，現在終於有機會可以跟崇拜的偶像合作，真的很幸福，且她很會照顧人，每一次在棚內都會餵飽大家。他也為了跟陳美鳳搭檔，特地先看她主演的《夜市人生》，看到陳美鳳跟張晨光有許多的情感戲，都讓洪都拉斯相當羨慕，忍不住向編劇請命：「我跟美鳳姐的情感戲可以加強一下嗎？不要我每次含情脈脈看著她，看完就沒了！她戲中完全不鳥我。希望後面的戲情感寫緊密一點，讓她感受到我的情意，才能跨出那一步、有得發揮！」

陳美鳳劇中面對吊鋼絲、爆破戲還有打鬥等，每一場戲都讓洪都拉斯看傻眼，因為她每一次都親自上陣，拒絕用替身，洪都拉斯表示，自己曾經拍電影時吊過鋼絲，竟然連吐了兩次，所以對陳美鳳在三樓高的地方吊鋼絲還面不改色，真的太佩服了。

陳美鳳回憶秀場輝煌時期，感謝當時的老闆們讓她的秀都滿檔，記得有次趕場超級驚慌，竟然把梳子誤當麥克風上台唱歌，結果根本沒聲音、台下哄堂大笑，她才驚覺根本沒有拿麥克風，「戲裡是拿甘蔗，戲外我是真的拿過梳子上台」。她也回憶起以前都是妹妹帶著她趕場，但因為只有她會開車，所以常常換下秀服就穿著清涼的衣服加上外套就開始跑通告，有一次她無意間跟妹妹抱怨「我要唱歌還要開車好累喔，如果妳會開車就好了」，沒想到妹妹真的跑去考駕照，而且還考了8次才考上，讓她相當感動。

最近仍在疫情三級警戒期，陳美鳳表示很多該劇的大場面戲都在年初就拍攝完成，且劇組很小心都分流拍戲，例如客串的好友張瓊姿，竟然都沒跟她對到戲。陳美鳳也分享自己的防疫小撇步，除了隨身帶消毒液，還帶隨身空氣清淨機，有空就在家做瑜伽、拉筋，或去陽台曬太陽，吃營養的食物提升免疫力。洪都拉斯則說，他居家防疫反而變胖3公斤，因為每天就是一直吃，有次才想說一定要開始運動，結果膝蓋就受傷了。

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