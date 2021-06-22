科技業對許多人來說，就是公司的待遇好、福利佳，而公司為了留住許多人才，確實祭出不少福利，甚至優於勞基法，被外界封為幸福產業，尖點科技和兆勁科技就是幸福企業之一。

成立於1996年4月的尖點科技，致力PCB精密微型鑽針之研發與製造，以自有品牌放眼世界，客戶均為全球產值數一數二的電子大廠，因此在世界擁有多個據點和眾多員工。對此，打造齊心、正向職場是公司最重要的經營目標。

尖點科技每年提供員工年終獎金、分紅獎金、中秋獎金、端午獎金之外，還有員工入股制度，讓員工成為公司股東，更有動力為自己的未來打拼。另外，尖點科技除了激勵員工，還提供各項放鬆福利，專業視障按摩、員工國內外旅遊補助、部門農曆新春抽福袋活動、聖誕節交換禮物、母親節感恩活動。

尖點科技也貼心幫身為父母的員工設想，從子女出生即有津貼，每名12歲以下子女補助5000元，小學開始還可以領子女獎助學金補助，一直到大學畢業。

同樣是幸福企業的兆勁科技，福利也是讓人羨慕。獎金制度完善，包含業績獎金、績效獎金，並有生育津貼、伙食津貼、三節外，每年還有員工國內外旅遊補助，補助依年資而定，最高上看1萬元。公司設有福委會，每年舉辦家庭日，可攜家帶眷一同出遊，地點遍及六福村、飛牛牧場等知名景點，經費由公司及福委會全額補助。

兆勁科技提供完整的教育訓練制度同時，凡職務所需之短期進修、學習課程，公司也全額補助。