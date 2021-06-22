中央規劃雙北地區納入保母、運將、外送員等於優先施打名單中；對此，台中市長盧秀燕表示，基於全國一制性與人員流通性，她建議中央將此政策遍及全國，同步建立防護網；另，針對中央公布7月起疫苗優先施打名單，擴大納入雙鐵、郵務處理以及媒體等，她也強調，台中將遵照中央SOP，依中央實際分配的疫苗數妥善規劃施打方案。

台中市政府22日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，針對行政院今日公布7月起疫苗優先施打名單，盧秀燕表示，中央將擴大納入國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象，包括雙鐵、油氣水電、通訊等基礎設施人員，以及第一線郵務處理人員、媒體第一線採訪工作人員等；內政部也宣布將殯葬業服務人員納入第二類優先施打對象，台中將遵照中央SOP，依中央實際分配的疫苗數妥善規劃施打方案。

此外，中央規劃針對疫情風險較高的雙北地區，納入保母、計程車駕駛、外送員、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商及賣場（含超商）收銀人員於施打名單中。對此，盧市長強調「同島一命，都是一家人」，基於全國一制性與人員流通性，她建議中央將此政策遍及全國，以同步建立防護網。