央視記者登上075

中國大陸自主研製的首艘075兩棲攻擊艦海南艦在今年4月正式入列服役，引起外界議論與關注。這艘號稱「奪島神器」的兩棲攻擊艦被外界認為南海島嶼爭奪戰與對台灣作戰的大型武器裝備，其內部畫面首次由大陸央視在近日對外公開，其畫面顯示出艦上裝載的直升機、裝甲車、氣墊艇等裝備，以及艦內武器艙及活動空間。

《多維新聞》報導稱，大陸央視公佈海南艦內部構造及海軍日常訓練畫面顯示，海南艦大約有15層樓高，艦上搭載有兩棲裝甲車、數種型號直升機、氣墊艇、坦克裝甲車、導彈、艦炮等；艦船內部有車輛庫、直升機庫，十分寬敞。艦載直升機可通過升降機調運至甲板，解放軍海軍作戰系統也很現代化。

海南艦的機庫能搭載近30架直升機，塢艙可裝載兩棲裝甲車、登陸艇、氣墊船，坦克等武器。（圖／央視截圖）

解放軍首艘075兩棲攻擊艦海南艦是在今年4月由中國國家主席習近平主持入列儀式，與另一艘055大型導彈驅逐艦大連艦及一艘 094A核動力戰略導彈潛艦長征號18號同時入列服役。海南艦是解放軍首艘自主設計製造的兩棲攻擊艦，在南海與台海形勢漸趨緊張之際，首艘兩棲攻擊艦的服役格外受到矚目。

報導說，海南艦甲板佈局和航空母艦類似，採用緊湊型邊島式佈局以提高甲板作業面積。具備兩棲作戰和執行多樣化任務的能力，配備有導彈、艦炮、電子戰等武器系統，自我防禦能力較強。

海南艦的機庫能搭載近30架各型直升機，擁有直通甲板，可同時起降多架直升機。（圖／央視截圖）

據公開資料顯示，海南艦的機庫能搭載近30架各型直升機，擁有直通甲板，可同時起降多架直升機，同時設有塢艙，可作為兩棲車輛、登陸艇、氣墊登陸艇的母船，可以運送士兵、步兵戰車、坦克等展開登陸作戰。

大陸軍事專家宋忠平認為，075型兩棲攻擊艦與071級兩棲船塢登陸艦搭配形成兩棲打擊群，可在島嶼作戰及兩棲投送中發揮重大作用。未來如果075、071組成的兩棲打擊群與航母變成特混艦隊，可在南海島礁、台灣及澎湖列島有施展空間，能增強共軍奪島聯合作戰能力。