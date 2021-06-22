6月鳳凰花開，金門金湖國小推出「Cool畢了！ line湖秀！」線上畢業美展，讓今年因為疫情在家自學的畢業生，在驪歌初唱互道珍重的此刻，仍能留下筆硯相親，離情依依的美好回憶。

《金湖國小畢業美展》籌備團隊的楊玉蘭、周正玲、傅惟孜、洪晟峰、傅紫昂、方玲琳、梁新賢老師以2種App「line貼圖」創作做為今年畢業美展主題。第1款是以攝影影像為素材，涵蓋孩子們生活周遭的人事物為主題的貼圖。第2款則是以湖小吉祥物「阿金」、「小湖」為主角，強調金門特色如景點、動物、美食的貼圖。

製作團隊期待透過這樣的規畫，讓小朋友學習使用iPad 及 Apple pencil練習電腦繪圖，體驗留下美好事物的樂趣，同時也票選產生優秀貼圖，運用Google site協作平台，以網頁圖像呈現畢業生在視覺藝術創作的點滴成果。

今年美展特別搭配主題歌曲「風箏」，象徵湖小畢業生隨風遠颺、勇於追求夢想的精神，也以護佑新生代健康成長的「金門花帔」做為網頁的視覺設計，希望孩子們在母校師長鼓勵下，無所畏懼勇敢向前行，開創自己的美好前程。詳情可上《金湖國小110級線上畢業美展》查閱。