新冠肺炎新增個案連續2天低於100人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，原本也有思考是否要區分風險等級，不過目前縣市首長認為要全國一致，所以大概不會做區分，明天中午會向大家報告。根據一份網路民調顯示，有7成左右的網友不贊成28日分區解除3級警戒，同時也有6成網友不贊成實行微解封。

除了是否要分區解除3級警戒，各界也十分關注，台灣疫情有稍微趨緩，還要觀察多久，表示台灣疫情是穩定？是否已經可以「微解封」？而陳時中則表示，各部會都已經在評估中，有確定情況會宣布。

對此，入口網站《YAHOO》以「確診首見2位數，你認為應該要微解封嗎？」為題進行網路投票，投票時間為6月22日至26日，截至22日下午6點20分，共有5千多名網友參與投票，結果顯示，非常贊成的網友有14.8%，還算贊成的有13.7%，不太贊成28.2%，非常不贊成的則有40.8%，另外有2.5%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於行政院內部會議討論微解封措施，包含電影圖書館可能先放行，是否合理？認為非常合理的網友有8.2%，有點合理的有15.8%，覺得不太合理的則有32.9%，認為非常不合理的有39.6%，另外有3.5%沒表示明確意見。

至於是否贊成6月28日應該要分區解除三級警戒的部分，非常贊成的網友有9.8% ，還算贊成的有13.9%，不太贊成的有26.4%，而非常不贊成的則有46.9%，另外還有3%網友沒有表示明確意見。