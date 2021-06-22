雲林縣長張麗善（右二）視察批發市場高風險族群快篩情況。（張朝欣攝）

因應台北農產公司暴發群聚感染，雲林縣政府22日針對批發市場、集貨場人員及往返北農果菜市場高風險族群進行快篩，共篩212人全部陰性，雲林縣長張麗善呼籲中央趕緊撥配疫苗，讓雲林縣近2000名農業產銷相關從業人員快篩陰後都能施打，防止疫情擴散。

張麗善表示，雲林縣西螺果菜市場與台北農產公司在農產品運銷上密切連結，為將風險降到最低，縣府尋求雲林基督教醫院協助，在西螺果菜市場旁雲林基督教醫院設置快篩站，提供市場相關從業人員快篩。

張麗善指出，行政院已宣布針對所有市場、屠宰場、化製場與魚市場等第1線從業人員列入優先施打疫苗，希望中央趕緊撥配疫苗，讓市場人員快篩陰性後就能馬上施打。

除西螺果菜市場外，全縣20鄉鎮市農會、農業合作社都有人員南北運輸串流，因此23日將於土庫農會後方廣場設置快篩站，協助近200名相關人員取得陰性證明，以便進入北部市場交易，保護從業人員與所有可能接觸者的安全。

縣農業處長吳芳銘表示，西螺鎮、二崙鄉是雲林縣最大蔬果產區，西螺果菜市場蔬菜交易量占全國三分之一，且有4成運銷台北等北部地區，台北果菜市場暴發群聚染疫，為防止出現疫情破口，西螺果菜市場相關運銷人員有必要進行快篩，才能確保雲林所有農漁產品安全無虞。

張麗善重申，防疫不分彼此，為防範疫情並將風險降到最低，西螺果菜市場內外都嚴謹遵守防疫規範，包括落實出入口單一管制，進出量測體溫、酒精消毒等，縣府與西螺果菜市場、西螺鎮公所將持續合作落實防疫政策。