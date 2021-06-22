勞動部日前更新勞工紓困貸款統計，最終申請達117萬1160件，核貸數達39萬4023件，並且朝向增加名額的方向規劃。這波疫情衝擊百業，更直接影響受薪階級的上班族。

根據1111人力銀行調查指出，有36.7%上班族沒有任何積蓄，另外還有48.8%的上班族積蓄撐不過3個月，等於有8成6的上班族一旦收入中斷超過3個月就無法再支撐下去。

進一步詢問上班族對於政府補助的迫切程度，其中完全沒收入，急需補助20.0%、入不敷出，需要補助來維持生活11.4%，還有需要補助才能維持家庭開銷31.8%。整體而言，超過6成的上班族需要靠補助來維持正常的家庭生活，只有8.6%的上班族沒有補助也可以生活。

上班族如果領到補助會如何運用，結果以購買食物64.4%最多，其次還有付房租/房貸46.1%、購買家用品41.2%、購買防疫商品31.8%以及服小孩學費23.2%。調查顯示，上班族的收入來看，疫情爆發前的平均月收入是33184元，疫情爆發後平均收入剩下21388元，平均月收入少了1.1萬元。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情讓部分產業面臨生存危機，從業人員也面臨收入銳減的困境，從調查結果來看，上班族平均每個月少賺1.1萬元，收入縮水超過3成5。

短暫的難關如何度過，靠補助只能解一時之危，產業的復甦仍然需要正常的經濟活動才得以維持，再者從補助用途看，購買食物是上班族的第一考量，其次是支付房租/房貸，幾乎都用在生活的基本開銷上。事實上，從疫情發生開始，就已經有不少房東主動提出降租或免租的方式，讓房客喘口氣，暖心義舉令人感動，更有不少人在網路上發起以外帶的方式支持街邊小店，讓店面得以生存，首當其衝的餐飲住宿業也苦思轉型，為從業人員找生機。

黃若薇建議，收入受到影響的上班族不用固守在原本從事的工作上，可以從兼職的工作開始，多方接觸不同的產業領域，像是電商、運輸物流業在疫情下業績大好，對於人力有更多需求，也有不少因應在家工作產生的職缺，上班族可以先求有再求好，為自己留下東山再起的資本。

由於這波疫情初期迅速升溫，企業、上班族措手不及，不少人頓失收入，因此要依靠紓困來解決短期危急，1111人力銀行規劃提供兼職打工職缺讓收入受影響，或是防疫考量需要在家工作的上班族，有機會增加收入。