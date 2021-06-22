兆豐投信董事長 由兆豐資產管理公司總經理陳佩君接任 18:422021/06/22 工商 朱漢崙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兆豐金22日召開董事會，通過二大子公司人事案，其中，兆豐金旗下兆豐投信董事長將改由兆豐資產管理公司總經理陳佩君接任，現任董事長程聰仁退休，另外，兆豐票券董事長廖美祝及總經理蔡燿光亦獲金控董事會通過雙雙續任。 兆豐金董事會亦通過，將在7月20日召開股東會，至於場地則將視屆時疫情的需要及金管會、防疫指揮中心的要求，有兩種備選方案，一是仍在往年的兆豐吉林大樓召開，另一則是移師林口的場地進行。 程泰22日董事會通過楊舒涵升任總經理 研華共同創辦人何春盛 出任大同總經理 #兆豐金 #董事長 #兆豐 #總經理 #兆豐投信 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華南永昌投信總經理黃時彥辭職 18:322021/06/22 財經 美澳進補 行庫海外獲利爆發 04:102021/06/22 金融．稅務 逼近23兆人幣 陸公募基金總規模再創新高 10:582021/06/22 兩岸 《電腦設備》何春盛出任大同總座 研華支持盼增合作機會 11:102021/06/22 財經 泰豐解雇計畫書送抵桃園 8／25資遣180名製造部員工 18:442021/06/22 生活 《金融》國泰證券股票快選App 精選ESG概念股 11:102021/06/22 財經 《國際產業》韓Naver不玩了 退出標購eBay韓國 15:422021/06/22 財經 《基金》兆豐特選上櫃ESG電子菁英報酬指數 准發ETN 08:032021/06/22 財經 億豐受邀法說 早盤股漲逾2％ 11:592021/06/22 財經 全球品牌價值調查：亞馬遜和蘋果最有價值 中國品牌成長最快 16:322021/06/22 兩岸 出事罵柯P 陳吉仲躲得無影無蹤 04:102021/06/22 焦點要聞 財經熱門新聞 丈夫拿共同存款全砸股市 孕妻喚不回淚喊：全都虧損 - 財經 比特幣跌破3萬美元大關 自1月以來首見 - 財經 疫苗股新兵 聯亞藥23日登興櫃 - 日報 升息來了台灣剉咧等？專家1建議超中肯 - 財經 1分鐘讀財經》陸鐵礦砂遭打趴 鋼鐵股沒救了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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