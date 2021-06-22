兆豐金22日召開董事會，通過二大子公司人事案，其中，兆豐金旗下兆豐投信董事長將改由兆豐資產管理公司總經理陳佩君接任，現任董事長程聰仁退休，另外，兆豐票券董事長廖美祝及總經理蔡燿光亦獲金控董事會通過雙雙續任。

兆豐金董事會亦通過，將在7月20日召開股東會，至於場地則將視屆時疫情的需要及金管會、防疫指揮中心的要求，有兩種備選方案，一是仍在往年的兆豐吉林大樓召開，另一則是移師林口的場地進行。