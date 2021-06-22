韓瑜、丁國琳劇中對立。（三立提供）

《天之驕女》這兩天劇情出現重大轉折。（三立提供）

三立八點台劇《天之驕女》兩大女神的戰爭正式開打！劇中丁國琳(飾演莊月里)和韓瑜(飾演方文鈴)分別是「惡魔」與「天使」的代表，21日創下有線最高平均收視5.25的佳績，總收視人口超過150萬，都在等著看「月里」的報應。韓瑜在劇中前夫黃少祺(飾演張嘉良)的言語刺激下展開復仇，特別是誤以為父親楊烈過世悲痛萬分，於是開始絕地大反攻，兩位女神同框互飆演技，讓觀眾看了大呼過癮。

丁國琳飾演作惡多端的「姨嬤」莊月里，原以為觀眾看到她在劇裡使壞會氣得牙癢癢，沒想到觀眾都很理性，一面倒地稱讚她「演技精湛」、「真的是個實力派演員」、「演壞女人不好演，這次找對人了！」、「最愛莊月里了，就愛看資深演員互相飆戲。」觀眾認為雖然丁國琳的角色是無惡不作的大反派，卻演得十分討喜，只要有她出現就會很好玩，不論是看她哭倒長城般的嚎啕、躺棺材、吃魚刺，還是被林昀希的裝神弄鬼給嚇瘋等，讓觀眾每天都很期待看到她可愛的演出，得知網友反應的丁國琳開玩笑說：「那我要檢討一下，我明明演的『很陰險』，為什麼會變成『很可愛』。」

劇中楊烈假死，不知情的丁國琳信以為真，表面上假裝很傷心，在眾人面前放聲哭喊，對此她笑說：「最近有太多嘶吼大哭的戲，讓我聯想到小時候看過的『孝女白琴』，已經燒聲好幾天了。」身為專業演員的丁國琳從來不在乎形象也沒有偶包，她幽默表示：「進入演藝圈演戲不就是得不要臉嗎？我上綜藝節目的樣子簡直就是諧星！」

前陣子形象溫和的韓瑜終於「恢復本性」，展現使壞的一面，她表示以前的文鈴要一直罵人，常覺得喉嚨很痛，現在的文鈴則讓她自嘲已有初老症狀，要一口氣背一大段台詞，開始覺得有些吃力，且這些台詞又要講得很流利才會有氣勢，對演員來說很磨練演技與考驗背台詞的功力，但很開心再次把她和黃少祺安排在一起，讓暗黑前任夫妻再度合體使壞，還自爆有時會故意學黃少祺壞壞的眼神、表情和動作，「我常在現場開玩笑說我是女版張嘉良，張嘉良現在不在，我來代替他。」

韓瑜自認有社交障礙，容易讓人覺得有距離感，笑說若真遇到像劇中丁國琳這樣笑裡藏刀的心機女，可能會因神經太大條而感受不出來，她也透露已在這行20年，曾遇過背後捅刀的人，也遇過踩著別人身體往上爬的人，但她選擇勇敢做自己，在工作上認真努力，讓自己沒有被其他人攻擊的地方，積極創造自己的價值，她相信大家的眼睛都是雪亮的，所以遇到這種人也不用太過擔心。