泰豐輪胎上月15日宣布要關廠賣地，桃園市勞動局22日證實已收到泰豐的大量解雇計畫書，中壢廠322位員工，將解雇180人，多為製造部門，其餘後勤幕僚人員則移往觀音廠，預計8月25日關廠，勞動局將協助泰豐勞資雙方協商，以及後續就業輔導和失業給付認定。

勞動局勞資關係科長張哲航指出，依《大量解雇勞工保護法》，業者要在60天前通報，違者將開罰10萬到50萬元，泰豐輪胎已於22日將大量解雇計畫書送達勞動局，中壢廠原有322位員工，將解雇180人，為製造直接部門的員工，其餘後勤幕僚和行政人員，則移往觀音廠，中壢廠預計8月25日關廠。

張哲航說，泰豐輪胎有企業工會組織，將輔導企業工會和資方展開勞資協商，他也證實泰豐上半年曾有資遣一小批員工，且提供優於《勞基法》的資遣條件，企業工會希望這次資遣條件能比照上半年優離優退條件，初步了解泰豐允諾沒問題，市府會持續協助勞資雙方協商，以及成立專責窗口，提供後續就業輔導和失業給付認定。

泰豐15日以美國商務部對泰豐銷美輪胎課徵84.75％的高額反傾銷稅、衝擊大為由，宣布中壢廠全面停工，後續將依法申請大量解雇員工，將公開標售泰豐100％持有子公司泰誠開發全部股權，或其所有中壢廠位於桃園市中壢區的土地及建物，兩者擇一進行。