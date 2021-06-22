台南市政府經發局所屬位於新營區的贏地創新育成基地，自去年11月24日開幕後，串接起台南市育成基地及大專校育成中心，提供及媒合新創團隊學研資源；今年5月再次爭取到經濟部「城鄉新創產業補助計畫」3600萬元經費，使贏地創新育成基地功能再升級。

贏地創新育成基地提供新創團隊6間獨立辦公室、共享空間、會議室、商務設備、直播室、休憩區等嶄新創業環境，融合歷史文化與創新科技，為創業青年打造完善的創業基地練功房。

去年7月與國發會與台南市政府等單位共同簽署合作備忘錄的安勤科技公司，日前再宣布進駐贏地創新育成基地，也將在基地設置攤位展示RENITY ARTEMIS即時定位管理解決方案與RENITY ARGUS即時預測維護解決方案。

經發局表示，贏地創新育成基地目前合作對象遍及5G台南隊、億載會及台南九大學校創新育成中心，未來也將在數位行銷議題上，與各產業積極合作，希望能為台南帶來嶄新行銷視野，轉型成為更智慧的數位行銷城市。

經發局說，贏地創新育成基地，未來往南與高雄，往北與嘉義，整合嘉南地區創新育成平台。未來沙崙科學城育成基地即將啟用，新營贏地創新育成基地、南科南瀛大樓及沙崙科學城育成基地，將串成一個完美育成基地金三角。