全智賢（右）與朱智勛合演的《智異山》21日正式殺青。（愛奇藝國際站提供）

月初爆出烏龍婚變的39歲韓星全智賢，平時靠收房租和拍廣告就能荷包滿滿，自與李敏鎬拍完《藍色海洋的傳說》後就未推出新作，睽違4年半，女神終於帶著2部新劇回歸，下半年除了《屍戰朝鮮》特輯—《屍戰朝鮮：雅信傳》外，還有與朱智勛合演的《智異山》，讓苦等已久的粉絲相當興奮。

《智異山》網羅最強團隊，《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《陽光先生》導演李應福攜手《屍戰朝鮮》編劇金銀姬，並邀來女神全智賢、男神朱智勛，及演技派成東鎰、吳正世等人主演，從去年9月開機，歷經近10個月浩大拍攝，21日正式殺青，朱智勛4天前曾在IG分享一張他穿著背面印有劇名《智異山》以及主要演員群以手繪造型呈現的T恤，開心寫道「智異山，下山」，當時粉絲就猜測應該是快殺青了，所以才有這種難得的現場花絮照曝光。

該劇描述「智異山國家公園守林員」朱智勛與「頭牌護林員」全智賢，一起揭開埋藏在智異山中的秘密。