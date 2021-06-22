自5月中旬起全台疫情升溫，多數企業為確保員工健康無虞，並讓公司維持正常運作，多採分流或居家異地辦公，據1111人力銀行調查發現，因為防疫宅在家，上班族多了不少時間可以上網，最近1個月來搜尋度最高的前2名線上學習平台或影片，分別是個人進修類、廚藝料理類，整天待在家不可能天天靠外賣果腹，民以食為天，不少人因居家防疫已經變身為料理達人。

食譜、料理過程可以上網看影片，但食材、鍋具才是主角及最重要的配角，廚具也因此大賣，日前居品電商平台WUZ屋子公布消費分析指出，以雙北晉升三級警戒為切分點，疫情爆發後網路通路業績成長85%，比去年同期成長60%。讓小編忍不住詢問周遭的朋友，是否真的有入手鍋具？

沒想到大家的回覆都是：你怎麼知道我有＋１！氣炸鍋超好用推推！

其實不僅氣炸鍋，智慧烘烤微波爐也成了近期的新寵，因為可以方便快速做出不失敗料理，但小編要提醒大家，跟風購買前一定要認真爬文、觀看開箱影片、測量家中空間、評估使用頻率等，才能讓廚房新朋友真的發揮功效，煮出一道道美味佳餚。

然而，您是否常覺得食材、料理步驟、工具都對了，但端上桌後，跟到餐廳用餐比起來還是少一味，即便是外帶餐廳的豐盛套餐擺上桌，視覺上仍是稍稍減分。

花店業者點出居家及餐廳的最大差異—「氣氛」。餐廳懂得營造氛圍，這也是為什麼疫情前大家都願意花更多的錢，就算排隊也要約在餐廳聚會小酌，位於北市信義區的花店「小花小草」抓到宅商機，推出貼心客製化花材、花束或小盆花商品，打出讓人心動的文案：「Work From Home也要有儀式感，讓花走入你的生活吧」，且雙北大多區域訂花皆可透過LALAmove配送，只要上線告知您想要的花材、預算、地址，不出門就能收到美美的花，透過簡單配置擺放，客廳也能變身咖啡廳，讓防疫生活增添儀式感。