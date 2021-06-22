美亞、高興昌7月份鍍鋅管和黑管價格平盤 18:542021/06/22 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到中鋼、中鴻7月熱軋材料價格開平盤影響，鋼管雙雄美亞、高興昌7月份黑鋼管和鍍鋅鋼管產品價格，維持平盤，至於美亞的錏板管每公噸則小漲1000元。 大甲溪畔生態公園設施舊 民代力爭納入美樂地計畫 股匯雙殺 台積電重挫、台幣28元保衛戰 #高興昌 #美亞 #中鴻 #中鋼 #鍍鋅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 白宮宣布第2批5500萬劑疫苗分配清單 台灣250萬劑已內含 04:352021/06/22 國際 圓滿臨終最後一程 奇美醫「安生藍圖門診」協助家屬 13:472021/06/22 健康 鋼鐵人復活 15檔衝漲停 12:222021/06/22 財經 基隆2護理之家住民確診 明開放孕婦接種疫苗 15:382021/06/22 生活 Fed無預警喊提前升息 亞股皆墨 日經最慘 04:102021/06/22 財經要聞 張亞中：請衛福部告知是否願意接受疫苗捐贈並授權 09:592021/06/22 政治 北京打壓市場價格沒用 鋼鐵人大復活接棒航運漲勢 18:052021/06/22 財經 《鋼鐵股》鋼市熱 美亞Q2營運續強 13:262021/06/22 財經 《商情》好壞消息參半 紐約期棉小幅收低 10:022021/06/22 財經 需求火熱 美天然氣價格倍增 04:102021/06/22 全球財經 社評／放手讓民間洽購大陸疫苗 04:102021/06/22 焦點新聞 財經熱門新聞 丈夫拿共同存款全砸股市 孕妻喚不回淚喊：全都虧損 - 財經 比特幣跌破3萬美元大關 自1月以來首見 - 財經 疫苗股新兵 聯亞藥23日登興櫃 - 日報 升息來了台灣剉咧等？專家1建議超中肯 - 財經 1分鐘讀財經》陸鐵礦砂遭打趴 鋼鐵股沒救了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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