被問及兩岸統一是否有時間點，中共中央黨校副校長謝春濤表示，兩岸統一現階段難有具體時間表，但實現中華民族偉大的中國夢，「肯定包含國家完全統一方面的內容」。

中華全國新聞工作者協會今天在北京舉行新聞茶座，謝春濤以「共產黨的百年歷程和特點」為主題與境內外媒體記者交流。

會中有港媒詢問，中共計劃在2049年實現中華民族偉大復興的中國夢，是否包含兩岸統一？是否有時間表，又或是有什麼樣的條件？

謝春濤首先指出，中華人民共和國從1949年成立到現在已經70多年，但是海峽兩岸還處於分治狀態，「中國的國家的完全統一，今天還是很難講出一個具體時間點」。

他又稱，「我理解中國偉大復興的中國夢，肯定包含國家完全統一這方面的內容」，不管多少困難，一定要最終實現中國的完全統一。

謝春濤同時也指出困難之處，他說，「就是外人插手中國內政」，無論過去、現在還是將來恐怕還是要解決這個問題，但過去這幾年中國共產黨和中國政府在維護追求國家統一主權的努力和態度，「世人都已看清楚，無論多難，這方面意志絕對不會動搖」。

他說，「解決問題主動權是大陸」，形勢越來越有利於實現國家完全統一，相信儘管有困難，但在不太遠的將來問題一定能得到很好的解決。