男子斯塔克斯（stacks）在TicTok拍片落淚痛訴，兒子竟然是外公與女友所生。（截自TicTok）

周揚青因為看了羅志祥手機，發現了他約炮、多人運動等驚人秘密；而國外一名男子看了女友的手機，赫然發現兒子竟然是「舅舅」，原來自己的外公長期「連結」自己女友！

男子斯塔克斯（stacks）在TicTok自拍影片落淚痛訴，不敢相信深愛的兒子，竟然是自己的「舅舅」！原來他的外公一直與自己女友有「連結」關係。而斯塔克斯之所以知道這個殘酷的真相，正是因為女友的手機。

斯塔克斯表示，某次女友去洗澡時把手機留給兒子看影片，但手機卻一直「叮叮叮」地跳出訊息通知聲，干擾兒子看片，他拿起手機想處理，赫然發現傳訊的竟是外公，好奇心驅使，他察看兩人對話記錄，就像打開潘朵拉的盒子，裡面滿滿是兩人曖昧與連結的證明。

斯塔克斯暗示外公是個偷吃成性的人，但怎麼也沒想到他竟連自己孫子的女友也吃。雖然知道了兒子的真實身份，斯塔克斯仍表示會繼續將他當「兒子」來愛。