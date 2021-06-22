政院出手相助！被台中市政府都市審議卡關1年3個月的中火2部新燃氣機組，營建署作出中市府超過法律授權解釋，政院立發給中火特種建物執照，讓其可以動工興建。經濟部同步釋出善意，承諾1號新燃氣2025年發電後，隔年拆除中火1、2號舊燃煤機組。原先政府規劃是舊機組轉為備用，這是第一次作出拆除承諾。

台中火力電廠預計在2025、2026年建置兩部新燃氣機組，總裝置容量260萬瓩，原本預計上線後把廠內1到4號舊燃煤機組轉為備用，平時不發電，遇到機組不夠或供電緊急時才啟用。但台中市政府不同意，堅持至少先拆2部，更在2018年提出港埠專用區的重大建設應依規定辦都市審議解釋，生出中火新機組需走都審來卡關。

台電在2020將中火掛件申請都審，結果至今1年3個月過去，審議無進展。台電乃向營建署詢問法律解釋，該署近日認定，當初中火都審只是奉市長核准，沒有依照法律程序處理，已超過法律授權範圍，行政院乃在今日核發台中電廠燃氣機組特種建築物執照許可，讓中火新燃氣正式繞過都審解套。

經濟部長王美花傍晚隨後召開記者會，同步釋出善意，表示只要第1部燃氣機組在2025年上來，就會在隔年2026年拆除2部號燃煤機組及1根煙囪。她說跟台中市雙方間雖有分歧，但認為可以同中求異，也努力異中求同。所以請台電精算用電成長方案後，調整後作出此決定。

依照使用期限，中火第1台燃煤機組要到2031年才達40年最少使用年限，且台電曾表示，燃煤機組超過40年仍可繼續使用，未必一定要除役。雖然一度私下表示考慮提早到2029年拆除，但未公開保證，因此經濟部這次是首度作出承諾。

不過中火1、2號機組占供電容量3％，一旦提前拆除是否影響供電？台電董事長楊偉說，原本希望這2部機組轉備用，等有機組維修時可隨時上線。現在拆除確實會增加調度難度，但會盡最大努力，並維持運轉中機組的可靠度。

至於2026年中火新2燃氣機組也完工後，是否3、4號舊燃煤也要除役？對此經濟部則沒有正面回應，台電表示，這後續再評估，目前沒有計畫。