印度神童預言解封日真有準？ 命理師曝台好轉關鍵日

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand），過去曾預言新冠疫情爆發成真，受到各界關注。他指出今年7月全球疫情會短暫回穩，但9月至11月情況又會急轉直下，可能要等到2023年4月後才會好轉。命理專家小孟老師接受《中時新聞網》訪問表示和阿南德有不同的看法，並分析下半年台灣運勢。

小孟分析，7月疫情確實會好轉，因為此時行星逆行的速度不算太快，所以疫情會得到控制。而阿德南提到9月至11月疫情會急轉直下，可能是依照氣候判斷，因爲秋天開始病毒傳播力較強，不過他認為，除了落後國家，新興國家到時疫苗施打率高，所以疫情不至於再擴大。

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand），過去曾預言新冠疫情爆發成真，受到各界關注。（圖／截自YouTube）

針對疫情好轉時間，小孟則說，雖阿南德預測要等到2023年4月以後，但台灣會在2022年2月就看見曙光，因為12月開始台灣就會在疫苗取得方面有進展，而2022年1月時全台人民抵抗力會更強，與世界各地的貿易合作也會重新開放，接著再到2月，經濟也會恢復走向光明。

最後小孟提醒，雖然7月疫情會趨緩，但9月27日到10月18日將有今年第三波水星逆行，疫情將產生變故，台灣需要特別謹慎，尤其是在政府政策制定方面。他提到，5月時本土疫情出現破口也是水逆之時，因此水逆期間必須特別嚴防，否則恐有更大的破口出現。

(剪輯/林映汶)