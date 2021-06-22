韓國軍方正在研究一種反制小型無人機的雷達傳感器，即使是小到棒球那樣體積的無人機也可發現，並以干擾電波使其失去作用。目前已到研發晚聲，計預計在未來6個月內可以面世。

防衛世界(Defense World)報導，韓國國防採辦計劃管理局 (DAPA) 的聲明中表示，研發中的無人機探測雷達，可以發現 8 公里範圍內，棒球大小的無人機，要是被識別為「未經授權的闖入者」，就可動用電波干擾器，使它們失去控制。

DAPA高級官員說：「小型無人機相當容易取得，但即使是民用型，它也會對機場與軍事基地造成威脅，目前我們只能用勸導與開罰來處理，但是軍事基地需要更有效的防衛能力 。」

這套反無人機雷達，是委託一家未公布的韓國電子設備公司所開發，簽約金達到430 萬美元。

這套雷達會採用雷達/光電雙重感測器，先由微波波段的雷達發現到可疑物體，再以光學/紅外線觀測設備確認。