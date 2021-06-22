文策院旗下漫畫平台《CCC創作集》日前爆發編輯集體離職風波，不少漫畫家連載因此大受影響。漫畫家頸椎將稿費過低、腰斬、文策院事件等台灣創作環境現實面，畫為短篇漫畫，投稿由台灣歷史博物館及國家漫畫博物館籌備小隊舉辦的「畫我」短漫畫比賽，獲網路人氣獎，未來將於台史博展出。

比賽徵件主題為「畫我」，希望投稿者透過漫畫的圖文及敘事，想像築構出每一個獨特的「我」。大專社會組及學生組中，個別設有優勝獎、佳作獎、入圍獎及網路人氣獎。21日由國家漫畫博物館籌備小隊公布網路人氣獎得主，大專社會組由頸椎的〈我，曾經夢想成為漫畫家〉獲獎，學生組則由荼藜的作品〈夢想旅途〉獲獎。

頸椎描述，〈我，曾經夢想成為漫畫家〉是一個從曾經夢想成為漫畫家、成為漫畫家到夢都醒了的故事。故事主人翁從小就想成為漫畫家，大人總說「畫漫畫會餓死」，但主角還是不信邪，直到長大後，才因極低稿費驚覺「原來大人說的是真的」，即便換了公司，待遇較高，但還是碰到「腰斬」而失業的危機。

「很幸運的是，在失業後不久，《CCC創作集》前來邀稿，問我願不願意畫防疫醫生這個題材。」這讓主角決議一掃先前作品腰斬的陰霾，花費一年時間一邊接案、一邊規劃《CCC》連載腳本，但在終於能正式動工之際，卻接到《CCC》計畫被腰斬、作品與編輯全數被裁撤的消息。

僅管文策院後來表示會持續經營《CCC》，但「要賭文策院明年有沒有想繼續產新漫畫嗎？」主角無法回答，種種現實壓力，也壓垮曾想當漫畫家的夢想。這篇道盡台灣創作現實面的短漫，也在眾多作品中以6856票的票數拔得頭籌，閱覽數直逼5萬次。

而獲得學生組網路人氣獎的〈夢想旅途〉，則由4張圖片道盡畫畫之於創作者的意義，坐在電腦桌前繪圖的主角，身旁本一片灰黑黯淡，但隨著電腦螢幕變化，主角的世界也跟著繽紛起來。代表環境即使一成不變，但對創作者而言，畫畫就能讓世界逐漸有了色彩。

「畫我」短漫畫比賽其他獲獎名次將於7月1日公告於官網。