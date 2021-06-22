四年一度的歐洲國家盃（歐洲足球錦標賽）近日如火如荼開踢中，義大利美女主持人法拉莉（Paola Ferrari）一段播報畫面也在網路引發熱烈討論，因為影片中的她在換腿翹腳時，不慎走光當場，還疑似沒有穿內褲，讓外國鄉民暴動激讚她性感宛如《第六感追緝令》的莎朗史東！

外型美豔火辣的義大利美女主持人Paola Ferrari，日前在播報歐國盃賽事時，被眼尖網友發現穿著性感黑裙的她，在換腿翹腳時不慎走光。影片更被網友拿來放大慢動作仔細查看，赫然發現她疑似沒有穿內褲，露出令人害羞的蝴蝶刺青，讓男網友看了瞬間噴血，暴動直呼「莎朗史東」、「她穿的是丁字褲嗎」、「攝影師鏡頭真專業」、「啊啊啊，她裡面沒有穿」。

不過據外媒《太陽報》報導，現年60歲的美魔女Paola Ferrari已否認沒穿內褲傳聞，幽默回應：「我很注重健康與衛生。」當然也沒有蝴蝶刺青。對於走光片在網路瘋傳，身為公眾人物的她看得很開，高EQ地表示這段走光影片重播率比足球賽事本身還高。

義大利美女主持人Paola Ferrari近日因為一段播報歐國盃球賽走光片，爆紅全球，其實外型火辣性感的她，是體育記者出身，也是知名電視主持人，2018年更曾代表政黨參選，打破一般人對美女的花瓶印象。