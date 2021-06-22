儘管提前升息疑慮未除，華爾街股市周一強勁反彈，道瓊工業指數大漲近1.8％，創三個多月來最大漲幅。不過，美國銀行策略師警告，投資人低估通膨與聯準會（Fed）緊縮銀根的風險，Fed接下來將啟動縮減購債，升息的時點也會比市場預期還要早。

針對美股強勁反彈，安聯首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）解讀說，「市場氛圍重回舒適的狀態，成長依然強勁，通膨問題也是一時的現象，Fed寬鬆退場的速度預計將相對的緩慢，這是為何股市走高的原因。」

不過，美銀信用策略師米克森（Hans Mikkelsen）認為，市場對於Fed政策走向的看法過度樂觀。

Fed上周公布最新決策，指出內部預測最快將於2023年升息，且會升息2次，比市場預期還要早。

米克森表示，「實際緊縮銀根的時點很可能還會進一步提前，Fed很快就會啟動緊縮購債，開始升息的時點也會比預期還要早，更重要的是，比目前市場行情反應的時間更早。」

米克森指出，儘管Fed立場轉鷹，但信用市場利率卻不漲反跌，根本是錯估Fed未來的政策走向。按照CME的FedWatch指標，市場認為2022年7月Fed啟動升息的機率只有41％。

他還說，利率市場錯估的不僅是量化寬鬆退場與升息的時點，還有未來升息循環的速度。

米克森認為，寬鬆措施實際上早已開始退場，因為Fed已開始出脫去年疫情爆發後購入的公司債。

對於貨幣政策走向，Fed內部也呈現分歧。紐約聯準銀行總裁威廉斯（Jonn Williams）周一指出，「顯然經濟快速反彈，中期展望也極好，但經濟數據與情勢進步的幅度並未好到讓決策委員會改變貨幣政策立場。」

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard ）則認為，考量經濟強勁復甦，通膨揚升的幅度也比預期大，Fed可能2022年就有升息的必要。