台中市議會國民黨團22日針對經濟部長王美花，提出2026年先上燃氣再拆燃煤機組的說法，黨團書記長陳政顯抨擊說，無助人民現在就要求降低空汙的訴求，顯示民進黨再生能源政策執行不力的事實；台電找營建署走後門就可以逃避都市設計審議的作法，突顯行政院中央集權、無視地方自治法令。

陳政顯指出，國民黨團可接受的訴求一向沒有改變，先拆燃煤機組，再建燃氣機組，這樣才能有效防制空汙，減少碳排放量。王美花部長先建後拆的說法，只會讓排碳量與汙染量雙雙增加。

執行長吳瓊華說，台電既然已循正規程序送審，就應該依照都市設計審議委員會的要求，提出說明並進行計畫調整，這才符合地方都市發展的法規要求，但竟然走後門跑去找營建署拿特殊建築執照；這就像考試考差了，就說要換老師、換考卷一樣，不符合都市發展問題依然存在。

陳政顯表示，如果營建署的解釋說得通，台電幹嘛要依都市設計審議程序走，台電大可以去年就走特照模式；中央為硬蓋燃氣機組先是修改環保法令，又讓台電走營建署自行解釋的後門，顯然無視地方制度法，也不管憲法對中央與地方均權制度設計，難道台灣已是集權國家。

國民團副執行長黃健豪說，依王美花部長的說法，拆掉兩部燃煤機組才少掉2.8％的總發電量，蔡英文2015年說她會調整電業結構，讓綠色能源逐步取代核能，達到2025年再生能源達總發電量的20％；以時程來看2025年前少掉2.8％總發電量也還有再生能源可以補，台電怕什麼？

市議會國民黨團強調，不論燃煤或者燃氣，對空氣汙染的影響只是1和0.5的差別，都會持續排出大量二氧化碳和其他溫室氣體，依舊會對中部地區產生嚴重汙染，無助於碳中和與淨零碳等國際趨勢；天然氣需要仰賴進口，新增更多的燃氣機組只會讓國安問題更加嚴重。既然不缺電，請經濟部不要一意孤行和中部民眾作對。