台中市政府社會局長彭懷真22日在視訊市政會議專案報告時，以「社會有愛、溫暖台中」當背景，與眾不同。（摘自台中市府網站／盧金足台中傳真）

台中市水利局長范世億以發光台中的背景展現創意。（摘自台中市府網站／盧金足台中傳真）

台中市府因應防疫不群聚，市長與團隊官員舉行視訊會議時，分隔畫面成為各局處行銷的機會，22日視訊會議社會局長彭懷真「社會有愛、溫暖台中」背板，引起市長盧秀燕關注，副市長令狐榮達則將高美溼地、台中公園等風景當背景，視訊時坐遊台中。

「彭局長，您在辦公室視訊是站著？」盧秀燕以為彭懷真站著專案報告，原來他是坐在高腳椅上，方便秀出「綻放幸福力」的背板，市府視訊會議開放全民觀看，一個方寸之間的迷你影像，把握宣導社福方案，讓上線觀看的市民看到更多資訊。

令狐榮達視訊會議時，背景也很吸睛，變化各種畫面包括台中公園、八仙山國家森林遊樂區等景觀，視訊會議時間民眾上網觀看，有如全台中都是會議室，水利局長范世億則以發光台中的背景展現創意。

市政會議改為全面線上舉行後，市府各局處長都在辦公室內透過視訊參與會議，搭配全程直播，讓市民朋友同步接受市政資訊，很多企業居家辦公，也會採用視訊會議。

台中市府特別整理台中10大景點背景圖免費供民眾下載套用，幫助民眾轉換心情，同時樂遊台中，多元迷人的好風景，包括「台中國家歌劇院」、親近自然的「谷關七雄」、台中之肺的「中央公園」、台灣十大自行車道之一「潭雅神自行車道」。

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