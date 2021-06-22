近期北農、士林養護之家爆發群聚感染，引發熱議，就連台北車站的街友在上周也爆出有PCR陽性確診，台北市社會局緊急對上百名街友PCR採檢，社會局指出，萬華艋舺公園列冊街友截至6月底前，有6名街友陸續確診，已匡列接觸者，並安排入住防疫旅館，台北車站街友部分則有8名街友確診，皆依中央疫情指揮中心規定辦理。

社會局說明，自疫情爆發至今，萬華為確診熱點區域，針對台北車站和艋舺公園積極防疫宣導，萬華艋舺公園列冊街友有109人，而截至6月底前，有6名街友陸續確診，社會局已匡列相關接觸者，並安排入住防疫旅社，大部分街友已陸續隔離完畢，並再次採檢為PCR陰性或CT值高於30後解除隔離，僅剩1名街友尚在住院隔離中。

社會局指出，台北車站的部分，有3人在6月中因身體不適自行就醫採檢確診，社會局陸續分批安排台北車站列冊街友就醫採檢，已列冊採檢169名街友及接觸者，檢出5名確診，總計8名街友確診，其中3人為醫院收治、另外5人則入住防疫旅館居家隔離，所有確診者與接觸者皆依中央疫情指揮中心規定辦理。

社會局表示，因街友資訊及經濟弱勢，且多數為高齡、健康狀況不佳，基於街頭公衛防疫考量，除將露宿街頭之街友列入優先施打疫苗對象外，也包含街友中途之家的住民，將媒合醫療院所或醫師公會做疫苗接種。